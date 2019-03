Arthur Cabral e Juninho comemoram oportunidade com inscrição no Paulista

Como antecipado por Luiz Felipe Scolari, o zagueiro Juninho e o centroavante Arthur Cabral foram confirmados nesta sexta-feira como as duas novidades na lista do Palmeiras para a fase de mata-mata do Campeonato Paulista, que terá início neste sábado, às 17h (de Brasília), no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi. Substitutos de Carlos Eduardo e Raphael Veiga, as novas opções do treinador Alviverde comemoraram a inscrição na competição e a nova oportunidade.

“Sem dúvidas fico muito feliz em estar na lista e poder ajudar a equipe junto com meus companheiros. Agradeço a confiança do professor Felipão e estou muito motivado e confiante. Venho trabalhando forte todos os dias, buscando sempre evoluir. Então me sinto muito bem aqui no Palmeiras e pronto para ajudar caso o professor precise”, disse Juninho, corroborado pelo companheiro Arthur.

“Fico muito feliz com a confiança do professor Felipão e de toda a comissão técnica em mim. Vinha trabalhando forte, buscando o meu espaço e ser inscrito era o objetivo para essa segunda fase. Espero poder contribuir com meus companheiros para que a gente busque esse título paulista. Estou bem e motivado para vestir essa camisa e dar o meu melhor”, concluiu o centroavante.

Juninho foi contratado pelo Palmeiras em maio de 2017, depois de uma passagem de destaque pelo Coritiba. Entretanto, o defensor não se firmou no Palestra Itália e foi emprestado no ano passado ao Atlético Mineiro. Em 2019, retornou com o aval de Felipão, que considera o zagueiro canhoto uma opção viável.

Já Arthur Cabral chegou com status na atual temporada. Contratado junto ao Ceará, o centroavante passou por um processo de recuperação decorrente de dores no púbis, o que lhe deixou fora da lista da primeira fase. Durante as 12 primeiras rodadas, o reforço fez seu recondicionamento físico, voltando a ser opção para as fases decisivas da competição Estadual, principalmente pelo mau momento de Borja e pela lesão de Deyverson.

“São dois jogadores que podem acrescentar muito. O Juninho é um excelente jogador. É um zagueiro canhoto, marca muito bem, teve boas passagens por onde passou e é um cara que trabalha muito em busca de seu espaço. O Arthur é artilheiro nato, veio do Ceará com um histórico de muitos gols, e espero que contribua, porque é um excelente jogador”, disse Antônio Carlos sobre os companheiros de equipe.

