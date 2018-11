Após título, Jair Bolsonaro manda parabéns ao Palmeiras

Presidente eleito, Jair Bolsonaro usou as redes sociais para exaltar a conquista do Palmeiras no Campeonato Brasileiro 2018. Neste domingo, o Verdão assegurou o décimo título nacional ao vencer o Vasco por 1 a 0, no estádio de São Januário.

Curiosamente, Bolsonaro tem admiração por duas equipes do futebol nacional. O presidente eleito torce pelo Palmeiras e por um representante carioca, o Botafogo.