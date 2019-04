Allianz Parque provoca Ceni por goleada do Palmeiras: “Como é o destino”

O Allianz Parque, a arena do Palmeiras, usou suas redes sociais para provocar o técnico Rogério Ceni, do Fortaleza. Na chuvosa noite deste domingo, o Verdão goleou o time cearense por 4 a 0, em duelo válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Zé Rafael (2), Marcos Rocha e Bruno Henrique anotaram os gols do atual campeão nacional.

“Como é o destino, né? Até aqui o placar do jogo é o mesmo da última partida do R. Ceni como técnico na arena”, diz o post, publicado na conta do Allianz Parque no Twitter.

A mensagem é alusiva à vitória do Palmeiras por 3 a 0 sobre o São Paulo em 11 de março de 2017, quando o ex-goleiro era treinador do clube do Morumbi. Na ocasião, o time então dirigido por Eduardo Baptista venceu com um lindo gol de cobertura, anotado sobre o goleiro Denis.

A mensagem, contudo, foi publicada pouco antes de Bruno Henrique marcar o quarto gol do Palmeiras, aos 45 minutos do segundo tempo.

Por outro lado, Rogério Ceni já havia sofrido uma goleada por 4 a 0 no Allianz Parque. Pelo Brasileiro de 2015, o último ano de sua carreira de goleiro, o São Paulo perdeu por esse mesmo placar.