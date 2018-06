Allianz Parque aproveita parada da Copa para cuidar do gramado

Os principais campeonatos do futebol brasileiro permanecerão paralisados durante a disputa da Copa do Mundo da Rússia. Para aproveitar a pausa, a administração do Allianz Parque iniciou um trabalho de manutenção preventiva do gramado do estádio do Palmeiras.

Imagens divulgadas por meio do perfil oficial do Allianz Parque no Twitter mostram os trabalhos em curso na arena palmeirense. É possível visualizar tratores no campo e observar que a parte do gramado mais próxima do setor Gol Norte já foi retirada.

A próxima partida do Palmeiras no Allianz Parque está marcada apenas para o dia 22 de julho, contra o Atlético-MG, pela 14ª rodada do Campeoanto Brasileiro. Com 19 pontos, oito a menos do que o líder o Flamengo, o time alviverde ocupa o sexto lugar do torneio.

Antes de retomar a disputa do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras passará pela América Central. No Panamá, pelo torneio “Por la Paz de Colón”, enfrenta Club Deportivo Árabe Unido e Deportivo Independiente de Medellín. Em seguida, na Costa Rica, pega a Liga Alajuelense.

