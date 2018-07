Juventus está próxima de ter Cristiano Ronaldo, afirma jornal

Após o título da Liga dos Campeões, em maio, Cristiano Ronaldo deu indícios de que sua história no Real Madrid tinha chegado ao fim, mas não indicou nada sobre seu futuro, até porque tinha pela frente a Copa do Mundo. Com Portugal eliminado pelo Uruguai no Mundial, agora é a vez de o português pensar no futuro e, segundo a mídia espanhola, o destino mais próximo seria a Juventus, da Itália.

O jornal Marca afirma que não é a “Premier League, nem PSG e nem a China, mas a Juventus a melhor posicionada para contratar Cristiano Ronaldo para a próxima temporada”. Segundo o periódico, o clube italiano já teria iniciado as movimentações para ter o jogador por um montante de 30 milhões de euros por temporada até 2022, ou seja, um total de 120 milhões de euros (cerca de R$ 548 milhões). Na última segunda-feira, o jornal Tuttosport já havia anunciado a possível negociação.

Como a Velha Senhora deseja vender Higuaín, precisaria de um atacante de referência, e aí entraria Ronaldo, que, inclusive estaria “encantado com a possibilidade de jogar na Juventus” e que lá poderia “continuar sua história”.

Cristiano Ronaldo, inclusive, foi um dos responsáveis pela eliminação da Juventus na Champions League, título que o clube italiano tanto deseja reconquistar. Ele fez um belo gol de bicicleta na partida de ida e converteu um pênalti polêmico nos últimos minutos do duelo de volta.