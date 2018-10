Juiz de Inter e Santos bate boca com torcedores no aeroporto

Depois de ter discutido com os dirigentes do Inter após o empate de 2 a 2 sobre o Santos, o árbitro Ricardo Marques Ribeiro se desentendeu com torcedores no Aeroporto Salgado Filho. Nessa manhã, ele deixou a capital gaúcha.

No momento que estava na área de embarque, o árbitro foi hostilizado por torcedores que se mostravam descontentes com sua decisão no jogo de ontem. Ribeiro respondeu no mesmo tom e ameaçou chamar a Polícia Federal. O árbitro gesticulou com passageiros que nada tinham a ver diante do assunto. Um vídeo com a discussão foi compartilhado nas redes sociais.

A polêmica na partida de segunda-feira entre Internacional e Santos ocorreu no segundo tempo ao anular o gol de Leandro Damião após paralisar o jogo por mais de sete minutos. Os dirigentes colorados e o técnico Odair Hellmann reclamaram muito da arbitragem por causa desse lance.

O Internacional terminou a rodada em terceiro lugar, com 57 pontos e viu a distância para o líder Palmeiras aumentar em cinco pontos. A próxima partida do Colorado ocorre nesta sexta quando enfrenta o Vasco, às 21h30(de Brasília), no São Januário, pelo Campeonato Brasileiro.