Zico fica chocado com incêndio no Flamengo e pede explicação às autoridades

Maior ídolo da história do Flamengo, Zico recebeu a notícia nesta sexta-feira da morte de dez pessoas – sendo seis atletas da base e quatro funcionários – no CT do Flamengo. No Japão, onde trabalha como diretor técnico do Kashima Antlers. ele comentou com muita tristeza sobre o acontecimento.

“Que tragédia essa com a base do Flamengo. Que choque receber essa noticia aqui do outro lado do mundo. Que tenha sido uma fatalidade. Que Deus conforte os familiares que perderam seus filhos, netos, irmãos, sobrinhos, enfim, parentes. Meninos que sonhavam com um futuro em suas vidas e muitos sem duvida em ajudarem suas famílias.”, afirmou em suas redes sociais.

Zico foi enfático ao cobrar uma posição das autoridades para se conhecer uma explicação da tragédia. “Que se apure tudo pois uma tragédia dessas não pode passar em branco. Vidas se foram. Que a Nação Rubro-negra tenha força e fé para superar esse momento”, emendou.