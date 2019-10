Rafinha vai operar fratura no rosto e vira baixa no Flamengo

O Flamengo sofreu mais uma baixa para as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. O lateral direito Rafinha fraturou osso zigomático ainda no primeiro tempo da partida contra o Athletico-PR e será operado nesta noite para a fixação do local.

O jogador chegou ao Rio de Janeiro nesta manhã e não falou com a imprensa, mas confirmou que sentia dores no local. Rafinha foi levado a um hospital em Curitiba ainda durante a partida na Arena da Baixada para realizar exames de imagem, que detectaram a fratura.

A opção pela cirurgia se deve a recuperação mais rápida do osso. Com isso, Rafinha tem chance de poder voltar aos gramados para disputar o jogo de volta da semifinal da Libertadores, contra o Grêmio, no dia 23 de outubro, no Maracanã.

Se Rafinha está fora, o técnico Jorge Jesus poderá contar com os retornos de Rodrigo Caio e Gabigol, que estavam na Seleção. O problema é que os rubro-negros não terão o meia Everton Ribeiro e o atacante Bruno Henrique, suspensos.

Jorge Jesus vai utilizar o treino desta terça-feira para definir a escalação do Flamengo para o duelo contra o Fortaleza, no Castelão.