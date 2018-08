Momento do futebol do Flamengo preocupa diretoria

O momento vivido pelo Flamengo na temporada tem gerado preocupação na diretoria do clube. Isso porque se trata de um ano eleitoral e o grupo ligado ao presidente Eduardo Bandeira de Mello não pretende passar o bastão. O mandatário não pode buscar uma nova reeleição, porém, seus aliados entendem que é importante neste momento permanecer à frente do clube para dar sequência ao processo de reestruturação financeira e tentar colher os louros, após boa parte dos mandatos de Bandeira ser dedicado ao pagamento de dívidas.

Nos corredores do clube, esses aliados entendem que se o Flamengo não conquistar nenhum dos três títulos que está disputando, pode ser algo decisivo para uma derrota nas urnas, até então tratada como algo pouco provável. No último fim de semana, o Rubro-Negro perdeu por 2 a 0 para o Grêmio no Rio Grande do Sul e viu o São Paulo lhe roubar a liderança do Campeonato Brasileiro.

Pelo mesmo marcador, os flamenguistas foram derrotados por 2 a 0 para o Cruzeiro na quarta-feira, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela rodada de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Ou seja, a chance de ser campeão continental reduziu consideravelmente e esta era a grande aposta dos dirigentes.

No domingo, às 16h00 (horário de Brasília), o Flamengo volta a enfrentar o Cruzeiro no Maracanã, mas dessa vez pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se perder e o Internacional vencer o Fluminense no dia seguinte, o Rubro-Negro vai cair para a terceira colocação, ampliando o momento negativo. Na quarta-feira da próxima semana tem choque importante contra o Grêmio, também no Rio de Janeiro, pela rodada de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Na ida, os times empataram por 1 a 1 no Rio Grande do Sul.

Candidato de oposição tido como mais forte, Rodolfo Landim lançou a sua chapa e teve o apoio do ex-presidente Márcio Braga e de Zico. O fato repercutiu com preocupação na situação, que deverá confirmar nos próximos dias o vice-presidente de futebol Ricardo Lomba como candidato.

Filiado ao partido Rede Sustentabilidade, Eduardo Bandeira de Mello está dividindo seu tempo com a política, outro fato que tem incomodado alguns aliados, que entendem que o momento requer foco total no processo de continuidade.

O fato é que as próximas semanas serão decisivas para a definição do quadro eleitoral do Flamengo. O pleito acontece no fim do ano. Até lá, o desempenho em campo também vai influenciando nos gostos do torcedor.