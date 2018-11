Herói do Flamengo na Ilha avisa: “A gente nunca deixou de sonhar”

O Flamengo conseguiu uma vitória maiúscula nesse domingo, em cima do Sport Recife, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar da expulsão de Lucas Paquetá com 15 minutos da etapa final, os cariocas venceram por 1 a 0 na Ilha do Retiro graças a gol de cabeça de Willian Arão, que aproveitou cobrança de escanteio de Vitinho.

“Eu vinha procurando esse gol. Não conseguia cabecear direito, no primeiro tempo tive uma oportunidade e não consegui. O Vitinho bateu muito bem”, comentou Arão, que marcou apenas seu segundo gol no campeonato e colocou o time na vice-liderança, com cinco pontos a menos que o Palmeiras.

“A gente nunca deixou de sonhar. Enquanto houver chance e não estiver decretado, a gente vai batalhar. Se eles tropeçarem, a gente vai se sagrar campeão”, completou.

Everton Ribeiro, que começou a partida no banco de reservas, também valorizou a superação flamenguista e minimizou o fato de não ter começado jogando.

“O professor optou por um time mais descansado, jogadores que não vêm atuando. Quando precisou de mim, entrei para segurar um pouco a bola, conseguimos criar várias jogadas para tentar o gol e felizmente saímos com a vitória daqui”, disse, sem esconder que o cansaço começa a pesar nessa fase da temporada.

“Reta final, a gente tem que mostrar nosso melhor, independente de quem estiver em campo. Nos últimos jogos têm sido assim, mostra que nosso grupo é forte e vai acreditar até o fim”, encerrou o camisa 7.

Na próxima rodada, o Flamengo recebe o Grêmio no Maracanã, quarta-feira.