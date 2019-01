Diego fala sobre renovação de contrato na chegada ao Rio de Janeiro

A delegação do Flamengo desembarcou no Rio de Janeiro após a disputa da Florida Cup, nos Estados Unidos. Um dos mais procurados pela imprensa foi o meia Diego, que discute com a diretoria a renovação de contrato. O jogador minimizou a demora para fechar um acordo para a permanência no clube carioca.

“A minha situação vai ser resolvida no momento certo. Não muda em nada meu relacionamento com o clube, meu desempenho, minha entrega de corpo e alma como sempre. Chegará o momento da gente decidir”, disse.

Diego afirmou que a negociação deve avançar nos próximos dias, com seu retorno ao Rio de Janeiro.

“Estando de volta ao Brasil, acho que agilizará um pouco mais, mas não temos uma data específica. Vamos nos concentrar no jogo de domingo”, declarou.

O Flamengo estreia no Campeonato Carioca neste domingo, quando enfrenta o Bangu, no Maracanã. Para esta partida, o técnico Abel Braga adiantou que não vai escalar Arrascaeta e Gabigol, que ainda não treinaram com o restante do elenco.