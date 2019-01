Com desfecho positivo para o Flamengo, Caso Arrascaeta está próximo do fim

Um filme de suspense para quem está fora. Um seriado com vários capítulos para torcedor do Flamengo. Um filme de terror para o cruzeirense. A situação envolvendo Cruzeiro, Flamengo e Arrascaeta ganhou cenas que vão a simples diálogos a momentos de ação. Mas está perto de finalizar.

A reportagem apurou que uma nova reunião, realizada na manhã desta terça-feira, no Uruguai, adiantou os papos para resolver a situação. O desfecho, inclusive, será positivo para o Flamengo.

A agremiação Rubro-Negra vai colocar muito dinheiro na mesa e vai concluir a compra do meia cruzeirense. O empresário Andre Cury representa a Raposa na situação.

Arrascaeta está afastado das atividades no Cruzeiro desde o dia da reapresentação, na última quinta-feira. O jogador devia ter voltado aos trabalhos com o restante do grupo, na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte.

O Flamengo fez uma oferta direto para o empresário do jogador, na última semana. Os números agradaram o Cruzeiro, mas saber que o comprador era o Rubro-Negro causou certo desconforto. Em reunião na Toca da Raposa II, o representante do jogador e o vice-presidente Itair Machado se desentenderam.

Sem uma decisão, Arrascaeta deixou o clube e foi para o Uruguai até esperar a decisão final acontecer. Ela está próxima.