Vital nega receio de perder espaço por causa da chegada de Araos

Titular do Corinthians contra a Chapecoense porque o atacante Clayson não estava à disposição do técnico Osmar Loss, o meia Mateus Vital ganhou um novo concorrente na tentativa de se firmar na equipe. O também armador Ángelo Araos, vindo da Universidad de Chile, foi a campo no segundo tempo da mesma partida e recebeu elogios do técnico Osmar Loss.

“É normal. Sabemos que um time da grandeza do Corinthians sempre tem jogadores qualificados. Isso é bom para a gente. Com certeza, o grupo fica mais forte com ele”, aceitou Vital, que, por outro lado, perdeu recentemente a companhia do também meia Rodriguinho, vendido ao egípcio Pyramids.

Vital acredita que tenha conseguido aproveitar a sua oportunidade diante da Chapecoense – Clayson, que não jogou por causa da morte da sogra, já voltará a ser opção contra o Atlético-PR, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro. De qualquer forma, Loss cogita poupar titulares nessa partida, uma vez que prioriza o confronto com o Colo-Colo, na quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América.

“Gostei do desempenho. O time começou bem a partida, trocando passes, com mudanças de direção. Infelizmente, não ficamos tanto com a bola a partir do final do primeiro tempo, mas o resultado foi importante”, disse Vital, satisfeito com o triunfo por 1 a 0 sobre a Chapecoense, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. “É uma vantagem mínima, mas é uma vantagem.”

Cicerone

Ainda tímido em seus primeiros dias de convívio no Corinthians, o chileno Araos adotou o atacante paraguaio Romero como o seu guia no clube. O recém-chegado apontou o companheiro como um ídolo durante a sua apresentação como reforço corintiano.

“Ele entendeu que a pergunta era sobre o grupo atual do Corinthians. Falou que eu era uma referência no grupo, e não um ídolo”, corrigiu Romero, sorrindo. “Mas fico contente. É um cara que vai nos ajudar bastante, um jovem. Já demonstrou que tem muita qualidade técnica e que finaliza bem. Tomara que possa fazer gols nos próximos jogos”, acrescentou.

Quem tem feito gols é o próprio Romero. Foram seis nas últimas três partidas. “Que bom. A gente só tem a agradecê-lo por brilhar”, fez média Mateus Vital.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com