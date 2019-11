 “Vai ficar pouca gente”, diz Andrés sobre mudanças no futebol do Timão

Confira este e outros vídeos em

Andrés Sanchez não mediu as palavras na coletiva de imprensa deste domingo, após a goleada sofrida para o Flamengo por 4 a 1, no Maracanã. Passada a partida, o presidente do Corinthians garantiu que o departamento de futebol passará por mudanças profundas, enfatizando que poucos profissionais irão permanecer no clube.

“Vai ficar pouca gente. Nomes não vou falar, o que eu falar aqui vai ser três, quatro, dez nomes amanhã. Vamos tentar trazer o treinador o mais rápido possível, mas sabemos que, para esse ano, ainda é difícil. Vamos tentar”, afirmou Andrés Sanchez.

Para o duelo com o Fortaleza, na próxima quarta-feira, em Itaquera, o Corinthians deverá contar com um treinador interino, provavelmente Fabinho, que faz parte da comissão técnica fixa da equipe. Embora não tenha descartado a chance de um novo treinador chegar ao Parque São Jorge ainda neste ano, Andrés Sanchez parece já estar com o pensamento em 2019.

“O Corinthians vai atrás de um treinador, mas não dá para trazer o treinador essa semana. Vamos estudar direitinho com o pessoal do futebol, mas vai sair bastante gente”, prosseguiu, dando a entender que a diretoria de futebol também será reformulada.

“Até quarta-feira é certeza que vamos ter uma solução caseira. A partir de amanhã, vamos ver o que dá para fazer. A multa não foi nem discutia ainda, isso é o de menos”, finalizou Andrés Sanchez.