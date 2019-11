Com hat-trick de Bruno Henrique, Mengão goleia o Corinthians no Maracanã

O Flamengo conquistou sua 20ª vitória sob o comando de Jorge Jesus neste domingo. Recebendo o Corinthians no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, o líder da competição não tomou conhecimento do adversário em crise e saiu de campo com uma goleada por 4 a 1, com direito a show de Bruno Henrique, que marcou um hat-trick. Vitinho foi o autor do último tento rubro-negro. Mateus Vital descontou para o Timão.

Com o resultado, o Corinthians decidiu pela saída do técnico Fábio Carille, ficou ainda mais distante de uma vaga no G6 do Campeonato Brasileiro e chegou ao oitavo jogo sem vitória na atual temporada. O Flamengo, por sua vez, manteve os oito pontos de vantagem para o Palmeiras, vice-líder do Brasileirão, e está cada vez mais próximo do tão sonhado heptacampeonato nacional.

O próximo compromisso do Corinthians no Campeonato Brasileiro acontece na quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), contra o Fortaleza, em Itaquera. Já o Flamengo terá pela frente o clássico contra o Botafogo, na quinta, às 20h, no Engenhão.

O jogo – O Flamengo teve amplo domínio no primeiro tempo, mas foi o Corinthians quem chegou com perigo pela primeira vez. Logo aos 13 minutos, Ramiro fez o cruzamento pela esquerda, e Gustavo subiu para cabecear no cantinho de Diego Alves, que se esticou todo para fazer a defesa. No rebote, Ramiro finalizou, mas acabou mandando para fora.

Daí em diante, o Flamengo trocou passes, tentou infiltrações, mas parou no consistente bloqueio defensivo do Corinthians, que atacava sempre com poucos atletas para não ficar desguarnecido atrás. Desta maneira, o jogo caiu de temperatura e apenas na reta final do primeiro tempo a emoção voltou à tona no Maracanã.

Aos 42 minutos, Arrascaeta recebeu dentro da área e acabou sendo derrubado por Cássio. Sem o auxílio do VAR, o árbitro Jean Pierre Gonçalves prontamente marcou pênalti, e Bruno Henrique foi para a cobrança. O que o atacante não contava era com a defesa de Cássio em seu arremate, porém, no rebote, tratou de estufar as redes e abrir o placar para o Mengão.

Como se não bastasse, antes de as equipes irem para o intervalo, mais precisamente aos 46 minutos, Bruno Henrique marcou o segundo gol do jogo depois de Gerson dar um drible na vaga em Ralf e acioná-lo em profundidade. Com Cássio fora do gol, coube ao atacante rubro-negro dar uma cavadinha, tirando completamente do goleiro corintiano e ampliando a vantagem dos donos da casa.

Segundo tempo

Se o primeiro tempo terminou de forma agitada, a etapa complementar não foi diferente. Logo aos 20 segundos de jogo, Bruno Henrique recebeu pela esquerda, arrancou, invadiu a área e tocou no cantinho de Cássio, cruzado, para fazer o terceiro e praticamente selar mais uma vitória do Flamengo neste Campeonato Brasileiro. Já aos quatro minutos foi a vez de Vitinho sair cara a cara com o goleiro corintiano e bater da mesma forma que seu companheiro de ataque, mas mandou para fora.

O Corinthians, por sua vez, reagiu rápido. Aos seis minutos, o time comandado por Fábio Carille, enfim, foi às redes com Mateus Vital, que aproveitou o cruzamento de Pedrinho no segundo pau para aparecer nas costas de Rafinha e cabecear para baixo, mandando entre as pernas de Diego Alves, que engoliu um verdadeiro frango no Maracanã.

Mas, aos 21 minutos, tudo voltou à normalidade. Vitinho, que substituiu Reinier no intervalo, recebeu de Arão pelo meio, dominou e soltou a bomba de fora da área, acertando o ângulo esquerdo de Cássio, que não teve qualquer chance de evitar o quarto gol rubro-negro. Desta maneira, coube aos comandados de Fábio Carille se conformarem com a traumática goleada por 4 a 1.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 4 X 1 CORINTHIANS

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 3 de novembro de 2019, domingo

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Assistentes: Leirson Peng Martins (RS) e José Eduardo Calza (RS)

VAR: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Gols: Bruno Henrique aos 45 do 1ºT, aos 46 do 1ºT e ao 1 do 2ºT, Vitinho, aos 21 do 2ºT (Flamengo); Mateus Vital, aos 6 do 2ºT (Corinthians)

Cartões amarelos:

FLAMENGO: Diego Alves; Rafinha (Rodinei), Rodrigo Caio, Pablo Marí e Renê; Willian Arão, Gerson e De Arrascaeta (Diego); Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Reinier (Vitinho).

Técnico: Jorge Jesus

CORINTHIANS: Cássio (Caique); Fagner (Michel Macedo), Bruno Méndez, Gil e Carlos Augusto; Ralf, Júnior Urso e Pedrinho; Ramiro (Janderson), Gustavo e Mateus Vital.

Técnico: Fábio Carille