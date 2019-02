Urso cai nas graças da Fiel e mira ídolos do Corinthians

Júnior Urso chegou ao Corinthians há menos de 20 dias e já caiu nas graças da torcida. Titular nas vitórias contra São Paulo e Avenida-RS, o jogador mostrou versatilidade, esbanjou garra na marcação e também provou seu talento para ajudar o ataque.

Nesta quarta, foi do volante o gol da virada do Timão na Copa do Brasil, já aos 43 minutos do segundo tempo. Aliás, o jogador terá de recorrer ao vídeo para assistir seu primeiro tento com a camisa corintiana.

“Na verdade, eu nem vi a bola entrando. Acabei caindo na hora do chute e só vi a hora que foi gol mesmo”, revelou, lembrando do lance em que a bola ainda desviou no zagueiro do Avenida-RS.

Antes de Júnior Urso, Fábio Carille deu oportunidades a Ramiro, Thiaguinho, Richard e Araos no setor. Agora, ninguém parece capaz de tirar o atual titular da posição. A moral é tão grande que mesmo em pouco tempo Urso já mira seus ídolos no Corinthians.

“Tenho muitos ídolos que vi jogando aqui, Vampeta, Rincón. Tem caras que eu me espelho que jogaram aqui, o Elias, o Paulinho. Se eu conseguir fazer metade do que eles fizeram com a camisa do Corinthians, estarei feliz”, concluiu.