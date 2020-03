Tiago Nunes elogia atuação do Corinthians, condena gols perdidos e aprova Carlos

O Corinthians empatou com o Ituano neste domingo e ficou em situação delicada no Campeonato Paulista. Mesmo assim, Tiago Nunes deixou a Arena de Itaquera satisfeito com o que o time apresentou em campo.

“A gente produziu para vencer o adversário, criamos muitas chances, sofremos um gol que só os Deuses do futebol podem explicar, um cruzamento errado que acabou entrando no ângulo da nossa meta, merecíamos a vitória, a exemplo do que aconteceu em outras partidas que não vencemos. No nosso somatório, deveríamos ter no mínimo mais nove pontos na competição, mas isso não aconteceu”, afirmou.

“É um momento que temos de estar a toda hora reforçando, estamos no caminho, estamos nos transformando, principalmente valorizar as coisas boas que temos nesse momento”, continuou.

O que fazer para o desempenho se transformar em vitórias, então? Para Tiago Nunes a resposta é simples.

“Colocar as chances que tem para dentro. Infelizmente, a gente está perdendo muitos gols, chances claras, coisas que não são naturais. Existe uma pressão natural por estar no Corinthians, mas isso não pode se transmitir para dentro do campo. Temos de ter a tranquilidade de quem está dentro do campo, ter a calma de resolver o problema quando aparece. A gente sabe que o momento é duro, mas a equipe tem jogado bem e tem que aproveitar isso”.

Questionado sobre Carlos, escolhido para a lateral esquerda pelo segundo jogo seguido, o treinador alvinegro avisou que a escalação deve se manter para a sequência da temporada.

“Carlos foi muito bem no jogo. Defendeu bem, atacou bem, fez um papel como terceiro zagueiro muitas vezes. Acabamos usando o Everaldo como ala, depois o Janderson, jogadores do setor, do um contra um. (Carlos) venceu os duelos defensivos, teve chegada. A tendência é que ele se mantenha”, concluiu Tiago Nunes.