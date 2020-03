Técnico do Corinthians é a favor da paralisação do futebol no Brasil

Pouco a pouco, o futebol está parando em todo o mundo, assim como tantas outras atividades profissionais. No Corinthians, Tiago Nunes é a favor da medida.

“Se houver qualquer tipo de perigo a saúde, seja de uma pessoa que seja, o futebol tem que parar. Futebol é a coisa mais importante das menos importantes, Saúde em primeiro lugar, bem-estar, futebol fica em segundo plano nesse momento”, opinou.

“Atrapalha toda a temporada, a gente não sabe depois como os jogos se ajeitam. A gente precisa trabalhar, se reforçar, evoluir, mas acho que atrapalharia todo o futebol brasileiro”, completou.

Ainda no campo das precauções, Tiago Nunes não pôde contar com Pedrinho nesse domingo, contra o Ituano, em função da viagem que o meia fez à Portugal na última semana.

“Até onde estamos acompanhando, foi uma medida cautelar, imposta ao Corinthians e ao Pedrinho, vamos torcer que ele continue assim”, explicou o treinador, que também não se empolgou com a atitude do clube em usar caixas de som para criar um ambiente artificial de torcida no duelo disputado na Arena de Itaquera.

“Não, nada a ver (com o estádio quando tem torcida). Tem o desequilíbrio técnico natural pela falta do torcedor. O torcedor incentiva, mas, independente disso, nós temos de dar a resposta, temos de dar mais dentro do campo”, concluiu Tiago Nunes.

