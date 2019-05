Sem Sornoza e com Arboleda, Equador anuncia lista para a Copa América

Nesta segunda-feira, a seleção equatoriana anunciou sua lista de 23 convocados para a disputa da Copa América deste ano, no Brasil. Presentes na pré-lista do técnico Hernán Gómez, as principais ausências na convocatória final para a competição foram Junior Sornoza, do Corinthians, e Jackson Porozo, do Santos.

Já que não foi chamado para o torneio, Sornoza, diferentemente de Fagner e Cássio, não será desfalque do Timão para as partidas contra Santos e Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, em junho.

Se poderá contar com o camisa 7, o comandante Fábio Carille não terá outros elementos do elenco à disposição. Além de Fagner e Cássio, outros quatro atletas foram selecionados para defender seus países em torneios programados para junho. O zagueiro Bruno Méndez, que representará o Uruguai na Copa do Mundo sub-20, além dos brasileiros Pedrinho e Mateus Vital, e o chileno Araos, chamados por suas respectivas seleções olímpicas para o Torneio de Toulon.

Pelo Santos, o zagueiro Jackson Porozo, de somente 18 anos, também ficará à disposição, já que não foi lembrado por Hernán Gómez para a lista final. O Peixe aguarda pela próxima janela internacional de transferências, a partir de junho, para lucrar com a venda do jovem defensor.

Aos 18 anos, Porozo tinha sido convocado pela primeira vez para a seleção equatoriana principal em março. Ele é monitorado por clubes da Europa antes mesmo de estrear. O Ajax-HOL, por exemplo, sinalizou com 3,5 milhões de euros (R$ 15 mi) no início deste ano.

Atleta do São Paulo, o também zagueiro Robert Arboleda ‘sobreviveu ao corte’ e está presente na lista de 23 chamados para a Copa América, que acontece de 14 de junho a 7 de julho. Mesmo lesionado, o jogador do Tricolor foi convocado.

¡Ya está listo el equipo de todos, estos son nuestros 23 jugadores para la Copa América de Brasil 🇧🇷 2019!#PorUnNuevoDesafio 🇪🇨 pic.twitter.com/HcerG2ugmd — FEF Ecuador (@FEFecuador) 20 de maio de 2019

Confira a lista completa de convocados do Equador para a disputa da Copa América:

Goleiros: Alexander Domínguez, Máximo Banguera e Pedro Ortíz

Defensores: Gabriel Achilier, Arturo Mina, Robert Arboleda, Xavier Arreaga, Pedro Pablo Velasco, José Quintero, Cristian Ramírez e Beder Caicedo

Meias: Jefferson Intriago, Jefferson Orejuela, Jhegson Méndez, Carlos Gruezo, Andrés Chicaiza, Renato Ibarra, Antonio Valencia, Romário Ibarra e Ayrton Preciado

Atacantes: Enner Valencia, Angel Mena e Carlos Garcés