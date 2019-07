Pretendido por outros clubes, Gil diz que voltou ao Corinthians, não ao Brasil

O zagueiro Gil foi apresentado na manhã desta sexta-feira, no CT Joaquim Grava, consolidando sua primeira aparição oficial com o uniforme do clube. Contratado para resolver os problemas da zaga alvinegra após passar três anos e meio no Shandong Luneng, da China, ele deixou claro que o Alvinegro foi o ponto fundamental para resolver retomar a carreira no local em que atuou entre 2013 e 2015.

Depois de uma conversa por 15 minutos com associados do Fiel Torcedor, o zagueiro recebeu a camisa das mãos do diretor de futebol do clube, Duílio Monteiro Alves, e foi para a sala de imprensa do CT Joaquim Grava. Mais maduro, na sua própria avaliação, ele não titubeou ao ser questionado se outros clubes tentaram repatriá-lo. “Não adiantava ficar infeliz lá na China”, começou o jogador.

“Sim, fui procurado. Mas, depois que eu consegui a minha liberação, eu já tinha dado a minha palavra. Vou fazer de tudo para me dedicar ao máximo”, avaliou o defensor corintiano, assegurando que a volta ao Brasil só se deu para poder defender a camisa do Corinthians mais uma vez.

“(Voltei) para o Corinthians. Depois que eu consegui a minha liberação, falei para os meus empresários que, voltando para o Brasil, eu voltaria para o Corinthians. Um lugar onde eu me sinto muito bem”, continuou o atleta, que deve ser titular da equipe já neste domingo.

Com passagens pela Seleção Brasileira, o jogador assinou um contrato inicial válido apenas até o final deste ano. Tanto o seu estafe como o clube asseguram que haverá uma renovação por mais três anos ao final do vínculo, em dezembro.

Em sua primeira passagem no Timão, entre 2013 e 2015, o defensor completou 178 jogos, anotando cinco gols e faturando o Campeonato Paulista e a Recopa Sul-Americana de 2013, além do Campeonato Brasileiro de 2015.