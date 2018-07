Pedro Henrique celebra chance como titular após saída de Balbuena

No último sábado, o West Ham, da Inglaterra pagou a multa de aproximadamente R$ 17 milhões ao Corinthians para tirar Balbuena do clube. O paraguaio deixa o Timão com 136 jogos e 11 gols. Além disso, o zagueiro foi peça fundamental para o Alvinegro conquistar em duas ocasiões o Campeonato Paulista (2017 e 2018), e o Campeonato Brasileiro do ano passado.

Com a saída, quem deve assumir a titularidade da equipe de Osmar Loss é Pedro Henrique, cria da base corintiana. O jogador atuou entre os 11 iniciais no amistoso diante do Grêmio, e celebrou a chance de iniciar uma partida.

“É a chance que eu vinha querendo há muito tempo. Desde o ano em que o Pablo chegou eu já vinha bem. Fiz um começo de temporada bom também, agora é agarrar essa oportunidade. Hoje perdemos, os titulares, no primeiro tempo, contra uma grande equipe, há três anos juntos”, afirmou o defensor depois do jogo.

Os titulares do Todo Poderoso não foram bem na primeira etapa, e saíram com a derrota parcial por 1 a 0. No entanto, os reservas conseguiram virar o marcador. Ainda assim, o desempenho do primeiro tempo acabou sendo criticado. Pedro Henrique aproveitou a ocasião, e defendeu a performance do time.

“Cara, a gente não jogou mal não. Tivemos chances de fazer gol lá na frente, chance com o Avelar e duas com o Roger. Agora é buscar melhorar esse aproveitamento nos próximos jogos e chegar bem na volta do Brasileiro e da Copa do Brasil”, avaliou.

O atleta também foi questionado sobre o entrosamento com Henrique, seu parceiro na zaga. Pedro Henrique garantiu que, até a volta das competições, a dupla já estará se entendendo melhor.

“Sem dúvida (vai estar entrosado na volta do Brasileiro). É o que a gente procura no dia a dia, trabalhando, Osmar procura também. Vamos trabalhar firme para que alguns erros, como o do gol que tomamos, sejam evitados. Vamos trabalhar para nas próximas partidas fazer o gol e se defender bem”, finalizou o zagueiro.

O Corinthians enfrentará o Cruzeiro às 20h00 (horário de Brasília), na Arena Corinthians, em jogo marcado para esta quarta-feira. Os dois times se encontraram na última semana, com vitória corintiana por 2 a 0. Na ocasião, Pedro Henrique fez o segundo gol do time.