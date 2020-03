Pedrinho não tem agradado e Tiago Nunes quebra a cabeça com ataque do Corinthians

O Corinthians precisa de gols para voltar a vencer. A equipe tem criado inúmeras oportunidades, mas a ineficiência dos atacantes tem causado muita dor de cabeça em Tiago Nunes. Na terça-feira, inclusive, o técnico pegou pesado na cobrança em cima dos homens de frente durante o treinamento no CT Joaquim Grava.

A Gazeta Esportiva apurou que o treinador não tem gostado das atuações de Pedrinho. Falta de profundidade e decisões erradas na armação por parte do camisa 10 têm incomodado Tiago Nunes.

O técnico corintiano também lamenta o provável desfalque de Yony González para sábado, contra o Novorizontino. Tiago Nunes admite que o colombiano precisa se igualar aos demais na questão física e técnica e que houve um atropelamento de etapas para a estreia do atacante. Por isso, o início de Yony não foi como o esperado com a camisa alvinegra, na visão do comandante.

A questão é que Tiago Nunes não enxerga no elenco outro jogador com as características de Yony González: alto, forte, de velocidade e que busca as jogadas na linha de fundo.

Quem mais se aproxima deste perfil e tem agradado é Janderson. O jovem ponta é baixo, mas gosta de impor velocidade para cima dos marcadores. O treinador entende que Janderson tem muito a aprender e amadurecer, mas já o vê como peça importante e que precisa de oportunidades, principalmente pela direita do ataque.

Everaldo é visto como opção pela esquerda e com outros atributos, de mais finalização e tabela. O jogador tem recebido atenção especial e conversado bastante com o técnico em particular durante os treinos.

Na frente, apesar de ter buscado mais mobilidade com Vagner Love infiltrado na última partida, contra o Santo André, Tiago Nunes está convencido de que Mauro Boselli é sua melhor opção para a posição de centroavante.

Aliás, a ausência do ponta que gostaria de ter, como Rony, hoje no Palmeiras, tem feito Tiago Nunes escalar Love ao lado de Boselli. É a solução que o técnico encontrou para dar a tal profundidade ao time. Nesta formação, porém, o time perde a velocidade pelas beiradas.

A carência diagnosticada no grupo e os treinamentos têm feito até o treinador repensar sobre Ángelo Araos. O chileno não fazia parte dos planos e agora passou a ser observado com uma nova interpretação. Tiago Nunes o vê como concorrente de Pedrinho, Luan e Vital, mais pelo meio.

Araos não está inscrito no Campeonato Paulista. A possibilidade inserção de seu nome para a segunda fase, caso lá o Corinthians chegue, é grande.

O primeiro treino coletivo da semana aconteceu nessa quarta. Tiago Nunes deve fazer testes até sexta, quando definirá a escalação para encarar o Novorizontino. Do meio para trás não há muita, ou nenhuma, dúvida. Resta saber o que o técnico decidirá na frente.

Faltam quatro rodadas para o fim da primeira fase do Estadual e o Corinthians, no momento, é o lanterna do Grupo D.