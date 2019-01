Para Manoel, atual Corinthians é melhor que Cruzeiro campeão da Copa do Brasil

No fim da última temporada, Manoel fez a festa junto ao elenco do Cruzeiro justamente dentro da Arena Corinthians, depois da final da Copa do Brasil diante dos donos da casa. Agora, quis o destino que o zagueiro viesse jogar no Timão.

Questionado se o atual elenco alvinegro, bem diferente daquele que disputou a taça com a Raposa, Manoel não titubeou.

“Eu acho que sim. Chegaram novos reforços, jogadores de qualidade. Hoje é uma equipe diferente. Tem que esperar um pouco, a gente precisa treinar. Quando estiver todo mundo junto, será uma equipe diferente”, opinou, sem deixar de ressaltar o respeito pelo seu ex-clube.

“Tenho um carinho muito grande pelos meus companheiros, falei com o Mano, agradeci por tudo que ele fez por mim. Ele me falou ‘procura se concentrar, é um clube diferente, uma torcida diferente, tenho certeza que você vai dar certo.’ Eu agradeço e vou procurar corresponder”.

No Corinthians, há uma dúvida muito grande sobre qual será a formação da dupla de zaga. Além de Manoel, Fábio Carille terá à disposição Henrique, Marllon, Léo Santos e Pedro Henrique.

“Chego para ajudar, quem vai decidir se vou jogar é o professor Carille”, despistou, para em seguida defender a tese de que não há problema em jogar ao lado de Henrique, o mais experiente entre todos.

“Eu acho que dá para jogar junto, sim. Sou um zagueiro que procura chegar forte. Mas quem vai decidir isso é o Carille”, reiterou.

Leia também:

Empresário leva BMG ao Corinthians e Rosenberg vira coadjuvante

Dois anos e bonificações: entenda o contrato entre Corinthians e BMG

Acordo com BMG não tem relação com naming rights da Arena Corinthians

Livre da catapora, Manoel pede uma semana para estrear pelo Corinthians

Apesar dos diversos elogios disparados ao seu novo treinador, Manoel também não quis deixar apenas em cima de Carille a responsabilidade por fazer a defesa corintiana voltar a ser sólida como no passado recente do clube.

“A responsabilidade é de todos. O Carille monta a defesa muito bem, mas o meio tem que ajudar, todo mundo tem que se ajudar para ter uma equipe forte, que não toma gols. No treinamento e nos jogos a gente vai procurar fazer isso”, concluiu.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com