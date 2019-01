Mateus Vital elogia Boselli e revela conversa com Carille para ser mais decisivo

Para o confronto diante da Ponte Preta, o Corinthians mandará uma equipe recheada de reservas. Dos jogadores que ganharão uma oportunidade, Mateus Vital irá a campo. Na tarde desta sexta-feira, no CT Joaquim Grava, o meia comentou sobre as conversas com o técnico Fábio Carille, e especialmente sobre um dos reforços que mais despertam a curiosidade do torcedor do Timão: o centroavante Mauro Boselli.

“O Carille conversou com a gente, ainda não definiu. O Boselli pelo pouco que treinei com ele, é diferente, sabe se posicionar, é frio, sabe fazer gols, os números mostram. Então, é um cara diferente sim”, afirmou o jogador.

Quando chegou ao Alvinegro de Parque São Jorge, Vital gerou grandes expectativas, que acabaram não sendo correspondidas. Entretanto, 2019 pode ser uma temporada positiva, ainda mais com o número de jogos a serem disputados.

O meio-campista ainda falou sobre o posicionamento. Não se sabe ainda ao certo qual lado do gramado atuará no sábado. Porém, deu a opinião, dizendo que prefere ocupar a faixa central, indo para o flanco esquerdo.

“Do ponto de vista dele (Carille) jogo nas três, no meu também. Mas me saio melhor do meio para a esquerda, que é aonde ele está me colocando agora. Quero aproveitar as oportunidades que ele me der e assim ajudar o Corinthians”, emendou.

Vital é cobrado principalmente por brilhar mais vestindo o manto do Todo-Poderoso, visto que tem e já mostrou potencial. O jovem revelou que Fábio Carille vem pedindo para que seja mais importante nas partidas.

“Para que eu possa ficar mais próximo do gol. Não vir muito buscar a bola com os volantes, fazer uma jogada final ou gol. Quer que eu seja mais incisivo no terço final do campo”, finalizou.

Neste sábado, Corinthians e Ponte Preta vão se enfrentar pela terceira rodada do Campeonato Paulista de Futebol. A partida está marcada para às 19h00 (horário de Brasília), na Arena, em Itaquera.

