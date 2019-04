Marllon recebe atenção especial em reapresentação do Corinthians

Sem muito tempo para comemorar a vitória e a consequente vantagem sobre o Santos nas semifinais do Campeonato Paulista, o Corinthians já retomou o trabalho na manhã dessa segunda-feira de olho no duelo contra o Ceará, pela terceira fase da Copa do Brasil. Em Fortaleza o Timão venceu por 3 a 1.

E quem recebeu atenção especial no trabalho realizado no campo do CT Joaquim Grava foi Marllon. Como Manoel deslocou por duas vezes o ombro esquerdo no domingo, a tendência é que o camisa 4 seja preservado no torneio nacional.

Marllon tem a preferência na concorrência com Pedro Henrique por jogar pela direita, conforme antecipou Fábio Carille. Talvez por isso o defensor tenha feito ‘hora-extra’ nessa segunda junto ao auxiliar Fabinho.

Antes, o técnico corintiano promoveu uma atividade em campo reduzido. O time sem colete teve Michel, Marllon, Bruno Méndez, Richard, Araos, Marquinhos, Jadson, Pedrinho e Gustavo Silva. Sem colete estavam Pedro Henrique, João, Carlos, Thiaguinho, Ramiro, Régis, Vital, André Luis e Mauro Boselli.

Os goleiros revezavam e Romero e Díaz eram coringas. Em determinado momento, Carille fez uma troca: colocou Díaz no time sem colete e fez de Araos coringa ao lado de Romero.

De destaque o treino teve um golaço de Pedrinho, em batida de longe, no ângulo, dois gols de Boselli e uma sequência de defesa de Cássio que gerou muitos elogios dos companheiros: “Boa, Gigante”, gritou um deles.

Os jogadores de linha que iniciaram o clássico alvinegro fizeram apenas o tradicional trabalho regenerativo na academia e na piscina, com o intuito de recuperar a musculatura depois do desgaste.

Nessa terça, quando Carille provavelmente definirá seus titulares para o desafio na Copa do Brasil, o Corinthians trabalhará à tarde.