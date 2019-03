Mais sossegado, Sánchez comenta problema de saúde: “O pior já passou”

Um susto. Foi assim que Andrés Sánchez descreveu o problema de saúde que o forçou a se internar, há cerca de duas semanas. Vítima de uma encefalite viral, o presidente do Corinthians segue em recuperação e, apesar de todos os cuidados, não deixou de marcar presença no Congresso Técnico das quartas de final do Campeonato Paulista, realizado nesta quinta-feira.

Na sede da FPF (Federação Paulista de Futebol), o mandatário alvinegro comentou o episódio, revelando, inclusive, ter parado de fumar após o incidente.

“Infelizmente, às vezes a gente precisa levar um susto para ter consciência de algumas coisas. Você vê que eu estou mais light, mais sossegado (risos). Hoje nem tanto, porque eu estou sem fumar (risos). Mais uns meses vai ficar mais tranquilo. Estou um pouco debilitado ainda, tomando muito remédio, mas graças a deus o pior já passou”, disse o mandatário.

Uma encefalite viral é uma infecção do sistema nervoso que provoca a inflamação do cérebro. Comum em bebês, crianças e idosos, a doença também pode afetar adultos com sistema imunológico enfraquecido. Os sintomas principais são fortes dores de cabeça, febre e até convulsões. No caso de Andrés, a infecção se manifestou enquanto estava em sua casa, ao sentir um forte mal-estar.

