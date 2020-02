Love lamenta “vacilos” do Corinthians e responde a protestos da torcida

O Corinthians não conseguiu vencer o Santo André na noite desta quarta-feira, em Itaquera. O Timão levou um gol ainda no primeiro tempo, quando era senhor do jogo, e Vagner Love não escondeu a irritação com novo “vacilo” da equipe na temporada.

“Os vacilos que a gente vem dando… O Santo André não tinha chego nenhuma vez na nossa área e conseguiu um gol. Depois a chuva dificultou, virou jogo de briga, de imposição, buscamos jogo de bola aérea, mas, infelizmente o resultado hoje não foi bom para a gente”, analisou o camisa 9, à TV Globo.

A torcida, que protestou na porta do CT mais cedo e voltou a cobrar após o apito final, também teve uma resposta do experiente centroavante.

“Jogamos no Corinthians, é pressão todos os dias, temos que saber lidar com isso. A gente não faz corpo mole, torcedor tem direito de protestar, damos o máximo sempre. Isso não tem (corpo mole)! podemos ter vacilado em alguns jogos, mas queremos sempre fazer um bom trabalho”, avisou.

O Corinthians agora só volta a campo no sábado do dia 7 de março, contra o Novorizontino, fora de casa.