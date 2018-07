Kazim é liberado pelo Corinthians e deve fechar com clube mexicano

A manhã foi de despedidas no Corinthians nesta sexta-feira. Depois da confirmação da saída do lateral esquerdo Sidcley, que estava emprestado pelo Atlético-PR, mas recebeu uma proposta de um clube europeu, o novo atleta a dizer adeus foi o atacante Kazim. Sem chances na equipe titular, o jogador foi liberado da atividade após receber oferta de um clube mexicano e deve selar seu destino nos próximos dias.

A informação foi divulgada pelo “Meu Timão” e confirmada pela Gazeta Esportiva, que ouviu de pessoas próximas ao atleta a vontade de sair para ter mais chances de jogar. Apesar de gostar do ambiente no Corinthians e considerar a família adaptada à vida em São Paulo, cidade em que ele cogita viver quando encerrar a carreira, Kazim atuou por apenas 15 minutos desde fevereiro.

Com contrato válido até o final deste ano, o inglês/turco tem 100% dos direitos econômicos ligados ao Alvinegro e deve render uma compensação financeira. O clube pagou cerca de R$ 4 milhões quando o contratou do Coritiba, no começo do ano passado, e considera recuperar esse investimento como um triunfo dado o baixo aproveitamento do atleta no Parque São Jorge.

Dono de grande identificação com a torcida, Kazim chegou a ser titular no começo do ano, mas perdeu a posição após um começo muito ruim no Campeonato Paulista. Desde o clássico contra o São Paulo, pela primeira fase do Estadual, ele jogou por dez minutos contra o Botafogo-SP, também pelo Paulista, e outros cinco diante do Flamengo, já no Brasileiro, no Maracanã.

A confirmação da sua saída se dá um dia depois da apresentação de Jonathas, nome contratado para concorrer com Roger à vaga de goleador da equipe. Ao todo, Kazim disputou 37 partidas pelo clube, marcando quatro gols, sendo um deles o único da vitória sobre o Avaí, na reta final do Brasileiro do ano passado, importante para a conquista do hepta.