Sidcley não treina e é liberado para fechar negócio com clube europeu

O lateral esquerdo Sidcley não deve mais defender o Corinthians. O jogador tem propostas de dois clubes europeus e não treinou com o restante do elenco na manhã desta sexta-feira, no CT Joaquim Grava. Com os direitos econômicos vinculados ao Atlético-PR, ele foi emprestado até o final do ano para o Timão, que não tem dinheiro para exercer o direito de compra estipulado em 3 milhões de euros (R$ 12 milhões, aproximadamente).

A negociação teve início durante essa semana e foi notificada ao clube do Parque São Jorge para que os corintianos pudessem adquirir os direitos do atleta. No entanto, devido às dificuldades financeiras pelas quais passam os alvinegros, a diretoria apenas recebeu o aviso e comunicou a comissão técnica da saída. De acordo com o clube, há uma “taxa de vitrine” a ser paga para o Timão, sem confirmação do valor. Normalmente, é pago 10% do montante da negoociação.

Titular desde que chegou ao Alvinegro, Sidcley fez 27 jogos com a camisa do Corinthians, destacando-se principalmente na fase final do Campeonato Paulista. Naquela ocasião, o defensor fez um gol que ajudou na classificação contra o Bragantino, nas quartas de final, e foi bastante elogiado pela marcação sobre Dudu na decisão do torneio, no Allianz Parque.

Já com roupas casuais, ele apareceu no campo brevemente durante o treinamento da equipe, conversou com alguns membros da comissão técnica e se despediu. Ainda antes do encerramento da atividade, deixou o gramado e rumou para o seu carro, provavelmente no seu último dia como atleta corintiano.

Aos 25 anos, Sid já havia contado à Gazeta Esportiva que dificilmente ficava muito tempo nos clubes em que atua, algo que carregava desde a infância rodando pelo Brasil. Com dois gols e três assistências no curto período no Alvinegro, ele deixa a vaga aberta para uma disputa entre Danilo Avelar e Juninho Capixaba.