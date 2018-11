Jair testa opções e define centroavante do Corinthians para encarar o Botafogo

Treino do Corinthians acabou aqui no CT. Olha o vento que o pessoal encarou! #GazetaTimao pic.twitter.com/E7u1JkLOME — Tomás Rosolino (@TomasRosolino) 31 de outubro de 2018

O técnico Jair Ventura não pôde contar com o meia Jadson, mas utilizou o treino da tarde desta quarta-feira para testar algumas opções visando ao embate contra o Botafogo, no domingo, às 17h (de Brasília), no Engenhão. A maior delas foi firmar o meia Danilo, destaque no último final de semana com os dois gols na vitória frente ao Bahia, como titular da equipe na posição de centroavante.

O jogador ganhou a disputa individual com Roger, que só não encarou o Bahia porque estava suspenso. Emerson Sheik, titular naquela ocasião, foi deslocado para o time reserva, provavelmente encerrando uma série de quatro jogos como titular. No meio, Araos foi adiantado para a função de armador, vaga na ausência de Jadson, com Pedrinho aberto pelo lado direito e Romero aberto pela esquerda.

A escalação montada por Jair teve Cássio; Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar; Gabriel e Douglas; Pedrinho, Araos e Romero; Danilo. Em um coletivo que utilizou boa parte do gramado, com um dos gols posicionados na linha da grande área, Jair pediu bastante participação dos homens de frente, mas viu o time terminar o embate com os reservas sem marcar gols.

Danilo, por sinal, perdeu duas boas chances, uma ao chutar de primeira em cruzamento de Danilo Avelar e outra ao completar cruzamento de Fagner. Enquanto a inicial foi por cima do gol, a segunda acabou em uma dividida com o goleiro Caíque França, que fez a defesa. No seu melhor lance, o camisa 20 serviu Douglas, que perdeu a chance de marcar ao ser desarmado por Caíque.

O placar só se movimentou na segunda parte da atividade, quando o comandante já havia dado descanso a Danilo, Pedrinho e Gabriel. Araos foi recuado para a linha de volantes, Roger entrou como centroavante e Emerson compôs a armação ao lado de Romero e Mateus Vital.

O gol inaugural, no entanto, saiu após uma linda tabela de Mantuan com Rodrigo Figueiredo, no time reserva, com o outrora reserva da lateral direita finalizando na saída do Cássio. A atividade, que durou cerca de 40 minutos, terminou quando, após cruzamento na área, Roger foi travado pela zaga e Fagner, sem goleiro, completou para o gol, deixando tudo igual.

“No jogo não pinta uma dessas, ein? Sem goleiro, tudo aberto”, brincou o lateral da Seleção Brasileira na última Copa do Mundo, que não marca desde 2016. Ainda há outros três treinamentos para a definição da equipe, mas dificilmente a escalação fugirá dessa montada. A única mudança provável, já que Jadson deve descansar, é a entrada do volante Ralf, poupado da atividade no gramado, na vaga de Gabriel.