Federação altera tabela e Corinthians vai jogar na Quarta-feira de Cinzas

O Corinthians não terá mais a semana do Carnaval livre. A Federação Paulista de Futebol confirmou na noite desta quinta-feira uma alteração na tabela do campeonato estadual e o alvinegro terá de entrar em campo na Quarta-feira de Cinzas.

A partida contra o Santo André, pela oitava rodada, antes agendada para às 19h (horário de Brasília) do dia 29, sábado, foi antecipada para o dia 26, quarta-feira, às 21h30, na Arena Corinthians.

A data estava reservada pela Conmebol para o duelo de volta da terceira fase da Copa Libertadores da América. Com a eliminação do Timão no torneio continental, a detentora dos direitos de transmissão do Paulistão solicitou a mudança e teve o pedido atendido pela FPF.

Antes de pegar o Ramalhão, o Corinthians jogará no sábado de Carnaval, às 15h, em Diadema, frente ao Água Santa.

Dessa maneira, Tiago Nunes perderá a semana cheia de trabalho. Em compensação, após o duelo com o Santo André, o Timão só voltará a campo dia 7 de março, sábado, para enfrentar o Novorizontino, fora de casa. Serão 10 dias de intervalo.

O Corinthians treinou nesta quinta-feira, no CT Joaquim Grava, focado no clássico com o São Paulo. O Majestoso vai acontecer nesse sábado, às 19h, no Morumbi.

