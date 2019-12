Corinthians posta foto de camisa grená e torcida se anima por Luan

O Twitter oficial do Corinthians fez uma publicação um tanto quanto enigmático que agitou as redes sociais na tarde deste sábado. O perfil postou a foto de uma camisa antiga do clube e perguntou ao torcedor “qual é o primeiro jogador que vem em sua mente ao olhar essa camisa?”.

Muitos interpretaram o tweet como indicativo de uma possível contratação do atacante Luan, que hoje está no Grêmio. Essa associação acontece devido à fotografia que circula a internet há um bom tempo. Nela, Luan aparece vestindo o manto grená corintiano, enquanto comemora a conquista do Mundial de Clubes pelo Alvinegro, em 2012.

O estagiário quer saber, Fiel: qual é o primeiro jogador que vem em sua mente ao olhar essa camisa? 🤔#VaiCorinthians pic.twitter.com/epf6iXeSqJ — Corinthians (@Corinthians) November 30, 2019

Como apurou a Gazeta Esportiva, o Timão realmente tem interesse em adquirir o jogador para a próxima temporada. O que impossibilita o negócio é o atual salário do gremista, que gira em torno de R$ 1 milhão por mês. Ele teria que reduzir o valor em pelo menos 50% para viabilizar o acerto com o clube paulista.

O interesse do Corinthians em Luan é antigo, e o contrato dele com o Tricolor Gaúcho acaba no final de 2020. A diretoria do Timão promete buscar entre três e quatro reforços para a próxima temporada.

Apesar de muitos torcedores terem associado o tweet deste sábado ao gremista e até resgatado a foto antiga, outros corintianos preferiram aproveitar a mensagem do clube para exaltar Liedson, que efetivamente vestiu a camisa grená em campo.