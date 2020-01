Corinthians finaliza preparação para confronto com o Mirassol

Corinthians finalizou na manhã deste sábado a preparação para o confronto com o Mirassol, que ocorre no próximo domingo no Estádio José Maria de Campos Maia. Os atletas do Timão realizaram diferentes atividades nas partes internas e externas do CT Joaquim Grava.

Os jogadores começaram o dia assistindo vídeos passados pela comissão técnica. Em seguida, partiram para o gramado para o aquecimento comandado pelo preparador físico Michel Huff.

Após os trabalhos físicos, Tiago Nunes aplicou atividades de bolas paradas, além de realizar treinos de posicionamento. Ainda neste sábado, o elenco corintiano viaja a São José do Rio Preto, onde fica concentrado para o jogo de domingo.

Após estrear com goleada no Campeonato Paulista, o Corinthians visita o Mirassol visando manter o embalo. A partida está marcada para às 19h (de Brasília).

Confira a lista de relacionados do Corinthians:

Goleiros: Cássio e Walter

Laterais: Fagner, Lucas Piton e Sidcley

Zagueiros: Bruno Méndez, Gil e Pedro Henrique

Meio-campistas: Camacho, Gabriel, Luan, Mateus Vital, Ramiro e Richard

Atacantes: Boselli, Gustavo, Janderson, Madson, Matheus Davó e Vagner Love