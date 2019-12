Corinthians deve confirmar nesta sexta a venda de Júnior Urso

Chegou à mesa do Corinthians uma proposta do Orlando City para levar Júnior Urso. A informação inicial é do jornalista Benjamim Back e a Gazeta Esportiva apurou que o clube do Parque São Jorge pretende definir tudo já nesta sexta-feira. “Amanhã resolvemos”, avisou um dirigente corintiano em contato com a reportagem.

Júnior Urso tem contrato com o Corinthians até o fim de 2022 e chegou depois de rescindir com o Guangznhou R&F, da China. Pelo Timão, foram 57 jogos e sete gols.

Segunda Benja, a proposta do Orlando City seria de 900 mil dólares. Ou seja, o Corinthians receberia cerca de R$ 3,7 milhões e também se livraria de aproximadamente R$ 4 milhões, valor que gastaria com o volante em 2020.

A situação está bem encaminhada e a tendência é que Júnior Urso seja liberado pelo Corinthians para se acertar com os norte-americanos.

Júnior Urso é torcedor declarado do Corinthians, mas teve uma relação conturbada em 2019. Rapidamente, se tornou titular e caiu nas graças da torcida, mas, após lesões, não conseguiu mais repetir os desempenhos e, por fim, chegou a ser criticado pelas declarações contra Fábio Carille.

Com esse cenário, a saída de Júnior Urso parece questão de tempo, e pouco tempo. O Corinthians trabalha forte para contratar Victor Cantillo, jogador pedido por Tiago Nunes e que, em tese, chegaria justamente para suprir essa lacuna na equipe.