Corinthians confirma mudança no negócio por Yony González

O Corinthians terá Yony González por empréstimo até junho. Após esse período, o clube do Parque São Jorge terá de efetuar, por força de contrato, a compra do atacante. O vínculo será até o fim de 2023 e o Corinthians ficará com 50% dos direitos econômicos do colombiano.

Ou seja, a negociação com o Benfica mudou, de fato, nas últimas horas. A princípio, Yony teria de jogar 30 jogos, sendo titular ou não, até o fim do ano para que o Corinthians tivesse de exercer a obrigação da compra.

Todas essas informações foram confirmadas por Duílio Monteiro Alves, diretor de futebol do Timão, no Paraguai, logo após a derrota da equipe na estreia da Copa Libertadores da América, nesta quarta-feira

“Foi uma opção muito boa, estava na lista do Tiago desde a chegada, tentamos, ele foi ao Benfica e surgiu essa oportunidade agora. O valor não quero confirmar, mas o prazo de pagamento sim, um pouco mais de 3 anos.

A Gazeta Esportiva apurou que Yony custará, ao todo, cerca de 3 milhões de euros aos cofres corintianos.

“O Benfica acabou recebendo propostas de compra, e a gente teve de mudar o formato. No meu entendimento, ficou bom para o Corinthians. É um jogador que tem muito para agregar”, completou Duílio.

Yony González já está em São Paulo e aprovado pelo departamento médico. Nesta quinta, o jogador deve iniciar o trabalho no CT Joaquim Grava e assinar os papéis para ser anunciado de maneira oficial.

O novo reforço do Corinthians poderá estrear no Campeonato Paulista assim que tiver a documentação regularizada no BID. Pela Libertadores, Yony só poderá atuar a partir da fase de grupos, se lá o Corinthians chegar.

“Hoje a necessidade é menor com a chegada dele, foi uma oportunidade dentro de um jogador pedido pelo Tiago, a gente tentou o empréstimo, agora é empréstimo com obrigação de compra. Nunca descartamos chegadas com oportunidade, mas hoje estamos satisfeitos com time, com o elenco que temos”, concluiu Duílio.