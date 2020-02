Corinthians anuncia renovações de Mateus Vital e Camacho

Nesta terça-feira, o Corinthians anunciou a renovação de Mateus Vital e Camacho. Nos planos de Tiago Nunes, os dois jogadores estenderam os seus vínculos até 2023 e 2022, respectivamente.

Cria da base do Vasco da Gama, Vital chegou ao Corinthians em 2018, ainda aos 19 anos, com contrato até 2021. O jogador não chegou a ser protagonista pelo Timão, mas já tem 119 partidas pelo alvinegro, com cinco gols marcados.

“Fico muito feliz porque sonho em fazer história aqui e conquistar mais títulos. Vou dar meu máximo para ajudar o time ir em busca de mais”, falou o meia.

Já Camacho foi contratado em 2016 pelo Corinthians, após um bom Campeonato Paulista pelo Audax. O antigo contrato ia até o final deste ano, mas o clube agiu para prorrogar o vínculo por mais duas temporadas.

Desde que chegou, o volante não conseguiu emplacar uma grande sequência pelo Timão, mas deve ter mais chances com Tiago Nunes. São 79 jogos pelo clube, com dois gols anotados. Foi emprestado ao Athletico-PR nas últimas duas temporadas, quando trabalhou com o treinador.

“Espero dar muitas alegrias à Fiel torcida. Aprendi muito desde que cheguei aqui e sei que podemos conquistar muitas coisas em breve”, comentou.

Os dois jogadores foram relacionados para a estreia do Timão na Libertadores, contra o Guaraní do Paraguai. A tendência é que Vital fique no banco, como opção para a segunda etapa, enquanto Camacho comece a partida como titular.