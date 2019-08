Com apenas um dia para trabalhar, Carille vê Palmeiras em vantagem

O técnico Fábio Carille reconheceu a vantagem do Palmeiras para o clássico do próximo domingo, em Itaquera, pelo fato de o Corinthians ter apenas um dia para se preparar para o importante jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Passada a vitória por 2 a 1 sobre o Montevideo Wanderers, na Sul-Americana, o comandante do Timão já começou a pensar no Derby.

Para se ter uma ideia da diferença de preparação entre Corinthians e Palmeiras, o Verdão entrou em campo na última terça-feira, quando goleou o Godoy Cruz por 4 a 0. Felipão teve quarta para descansar, quinta para treinar e ainda tem sexta e sábado para fazer ajustes em sua equipe, enquanto Carille e seus comandados chegam a São Paulo nesta sexta-feira e só trabalharão no sábado.

“Sim, dois dias é muito. O Palmeiras provavelmente hoje já começou a pensar no jogo, no sábado é mais uma conversa do que qualquer outra coisa. Não mudar a forma de jogar é muito importante nesse momento de viagens e jogos. Que todos tenham entendimento para quando formos para o campo eles saibam o que fazer nos jogos”, disse Carille.

Para isso, Carille aposta na já bem consolidada filosofia de jogo do Corinthians. O modo como o time joga há anos contribui para que o treinador não precise dar tanta ênfase aos treinamentos em períodos curtos entre compromissos, como agora.

“Quando o Corinthians contrata, contrata pensando em jogadores com esse DNA, que tenham características para jogar no Corinthians. A busca minha e da diretoria é essa. Foi implantada uma forma em 2008 com o Mano [Menezes], depois Tite, depois eu. Isso requer tempo, então estamos aí com sete, oito meses de trabalho, com um grupo muito novo. Por isso que falei na última coletiva que as coisas acontecem no momento certo, não adianta querer jogar de uma forma com vários jogadores novos no elenco”, completou.

