Love brilha, Timão vence Montevideo Wanderers e vai às quartas de final

O Corinthians está classificado para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Na noite desta quinta-feira o time comandado pelo técnico Fábio Carille visitou o Montevideo Wanderers, pelo jogo de volta das oitavas de final da competição, e novamente levou a melhor sobre o modesto rival, desta vez por 2 a 1. Os gols do Timão foram marcados por Vagner Love. Bravo descontou para os donos da casa.

Com o resultado, o Corinthians agora terá pela frente o Fluminense, que também eliminou um time uruguaio nas oitavas de final, o Peñarol. A equipe do técnico Fernando Diniz, que não vive um bom momento no Campeonato Brasileiro, aposta na Copa Sul-Americana como o caminho para erguer um título na atual temporada.

Nesta quinta-feira, o Corinthians foi a campo com um time alternativo, a exemplo do que fez no último fim de semana, contra o Fortaleza. COm o intuito de preservar seus atletas para ir com força máxima no clássico do próximo domingo, contra o Palmeiras, em Itaquera, Carille poupou nomes importantes, como Manoel, Danilo Avelar, Sornoza e Júnior Urso, acionado no segundo tempo.

O jogo – A primeira boa chance do jogo foi criada pelo Corinthians. Logo aos seis minutos, Matheus Jesus, um dos destaques do primeiro tempo, recebeu pelo lado esquerdo e finalizou com tudo, mandando por cima do gol de Arruabarrena. Já aos 29, o volante corintiano aproveitou o cruzamento na medida de Carlos Augusto pela esquerda para bater firme e ver o goleiro adversário fazer a importante defesa.

Precisando se abrir para tentar reverter a vantagem construída pelo Corinthians, o Montevideo Wanderers acabou, por consequência, dando espaços ao time comandado pelo técnico Fábio Carille e não demorou muito para que a torcida do Timão, que compareceu em peso ao Parque Central, ficasse com o grito de gol entalado na garganta.

Aos 34 minutos, Mateus Vital puxou contra-ataque e acionou Vagner Love pela esquerda. O atacante conduziu em velocidade e deu passe açucarado para Ramiro, virando o jogo. O volante, dentro da área, pegou de primeira, mas mandou por cima do gol adversário. Já no minuto seguinte, Matheus Jesus apareceu novamente para, desta vez, carimbar o travessão de Arruabarrena.

Segundo tempo

Se faltou gols no primeiro tempo, na etapa complementar o Corinthians e Montevideo Wanderers trataram de resolver o problema. Logo no primeiro minuto de jogo, Clayson, lançou Ramiro, que saiu cara a cara com o goleiro e carimbou a trave. Mas, no rebote, Vagner Love estava bem posicionado para empurrar para o fundo das redes e abrir o placar.

Mas a vantagem do Timão no Uruguai não durou muito tempo, aos quatro minutos Gabriel bobeou e perdeu a bola na intermediária para Bravo, que avançou sem marcação e bateu no cantinho de Cássio, que ainda tocou na bola, mas não evitou o empate dos donos da casa.

Só que a igualdade no marcador também não foi longe. Aos 15 minutos, Clayson novamente lançou para Ramiro, que desta vez cruzou de primeira para Vagner Love, dentro da área, completar de cabeça e confirmar a classificação do Corinthians às quartas de final da Sul-Americana.

FICHA TÉCNICA

MONTEVIDEO WANDERERS 1 X 2 CORINTHIANS

Local: estádio Parque Central, em Montevidéu (Uruguai)

Data: 1 de agosto de 2019, quinta-feira

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Eber Aquino (PAR)

Assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e Darío Gaona (PAR)

VAR: Andrés Rojas (COL)

Gols: Vagner Love, ao 1 e 15 do 2ºT (Corinthians); Bravo, aos 4 do 2ºT (Montevideo Wanderers)

Cartões amarelos: Matheus Jesus, Ramiro (Corinthians); Barreto, Macaluso, Barrandeguy (Montevideo Wanderers)

MONTEVIDEO WANDERERS: Arruabarrena; Barrandeguy, Macaluso, Bueno e Morales; Veglio, Gabriel Pérez (César Araújo), Bravo e Albarracín (Coitiño); Riolfo e Barreto (Méndez)

Técnico: Román Cuello

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Gil, Henrique e Carlos Augusto; Gabriel, Matheus Jesus (Júnior Urso), Ramiro (Gustagol), Mateus Vital e Clayson; Vagner Love (Boselli)

Técnico: Fábio Carille