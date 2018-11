Cássio bota fé na molecada do Corinthians em momento de pressão

O Corinthians entrará em campo nesse sábado pressionado a conquistar a vitória em cima do Vasco para aliviar a tensão pelo risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. E é com um time recheado de jovens promessas que o Timão terá de cumprir essa missão diante de mais de 30 mil torcedores na Arena de Itaquera.

Léo Santos (19 anos), Thiaguinho (21 anos) e Pedrinho (20 anos) serão titulares. A falta de experiência, no entanto, não é motivo para preocupação. Essa é a opinião de Cássio, capitão do elenco corintiano e que costumeiramente conversa bastante com os atletas mais jovens do clube.

“Não é agora. O ano inteiro a gente vem tentando ajudar os meninos. E não são mais meninos, né? Estão jogando há um tempo no profissional. Não os vejo descontrolados. Tivemos expulsões, mas não é pelo momento. Acho que é circunstância do jogo. Nesse momento não podemos separar meninos de experientes. O Corinthians é um só. Nos momentos decisivos, foram esses meninos que ajudaram. Os vejo muito preparados, com bagagem”, disse o goleiro.

No Corinthians desde 2012, Cássio só não tem o título da Copa do Brasil em seu currículo. Por isso, ele mesmo fez questão de lembrar que a situação de lutar contra a zona de rebaixamento não é novidade só para os mais novos.

“Para mim também é novo isso. Situação diferente. Temos de melhorar, corrigir erros, não tem muito tempo. Precisamos de todo mundo, de todos do Corinthians, da torcida. Sei que a torcida está chateada, mas precisamos deles, de todo mundo, precisamos nos unir, fazer um caldeirão, e dentro de campo a gente fazer o melhor”, avisou.