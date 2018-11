Corinthians e Vasco fazem choque direto contra a degola

Dois gigantes do país ameaçados pelo fantasma do rebaixamento e precisando ganhar em um confronto direto. Essa é a história do embate entre Corinthians e Vasco, que se enfrentam nesse sábado, às 19h (de Brasília), na Arena Corinthians, em São Paulo, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão completou na derrota para o Cruzeiro por 1 a 0, no meio de semana, seu terceiro jogo sem triunfo e estacionou nos 40 pontos, um a mais que o Cruz-Maltino, que vem de um empate por 1 a 1 com o Atlético-PR no Rio de Janeiro.

Os dois treinadores, Jair Ventura, do Corinthians, e Alberto Valentim, do Vasco, estão tratando o atual momento de maneira diferente. O comandante corintiano apela para o lado emocional, tentando jogar a força de seu plantel para cima.

“A gente sabe que o Corinthians não cai, mas essa pressão faz parte. Mas a gente sabe que não cai. Não tem chance do Corinthians cair. Não falo por mim, estou falando pela qualidade do meu grupo”, afirmou Jair, irritando até mesmo alguns segmentos da torcida.

Valentim, por sua vez, está mais preocupado com o aspecto tático, já que sua equipe vem de dois jogos em que levou gols decisivos nos acréscimos do segundo tempo. No domingo, uma falha do goleiro Martín Silva decretou a derrota de 2 a 1 para o Grêmio no Rio Grande do Sul. Já na noite de quarta-feira, no Rio de Janeiro, os torcedores deixaram São Januário frustrados com o empate com os paranaenses. Ele exige que isso não se repita contra o Corinthians.

“O nosso pensamento quando saímos na frente tem que ser o de nos defendermos bem e contra-atacarmos. Mas infelizmente não conseguimos nos últimos jogos e os gols aconteceram nos acréscimos do segundo tempo. Precisamos recuperar os pontos. Temos que ser mais fortes do que fomos até agora. Vamos a campo com um gosto amargo e com o sentimento de união para enfrentarmos o Corinthians, pois assim podemos ganhar” disse Valentim.

Em termos de escalação o Corinthians terá mudanças. O volante Douglas, expulso contra o Cruzeiro, deve ceder o posto ao chileno Ángelo Araos, que retorna de suspensão, ou a Thiaguinho, muito elogiado pela comissão técnica. O atacante Ángel Romero fica de fora pois vai servir à seleção paraguaia em amistosos internacionais. Clayson e Mateus Vital disputam a vaga. Carlos, na Seleção Sub-20, também não joga. Avelar terá nova chance.

O Vasco sofre com muitos problemas. Com uma entorse no joelho esquerdo, Ramon muito provavelmente não voltará a defender a lateral esquerda do Vasco. O atacante Rildo foi substituído no primeiro tempo com estiramento na coxa esquerda e também não será relacionado. Outro que fica de fora é o volante Willian Maranhão, que vai ter que cumprir suspensão por conta do terceiro cartão amarelo recebido diante do Furacão.

Assim, Henrique assume a lateral, o argentino Leandro Desábato ganha uma oportunidade no meio de campo e Yago Pikachu, suspenso contra o Atlético, assume o lugar de Rildo. Outro que fica à disposição após cumprir suspensão é o zagueiro Ricardo, que reaparece no posto do colombiano Oswaldo Henríquez. O goleiro Martín Silva segue defendendo a seleção uruguaia em amistosos internacionais, deixando Fernando Miguel no arco cruz-maltino.

A dúvida é o aproveitamento ou não do atacante argentino Maxi López, se recuperando de uma ferida no pé direito. Ele não atuou contra os paranaenses, mas tem chance de enfrentar o Timão no lugar de seu compatriota Andrés Ríos.

No primeiro turno do Campeonato Brasileiro as duas equipes se enfrentaram no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), e naquela ocasião o Corinthians levou a melhor ganhando por 4 a 1, de virada. Ángel Romero foi o grande destaque com três gols. Jadson deixou o dele. Tudo isso depois de Yago Pikachu ter aberto o marcador para o Vasco em cobrança de pênalti.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X VASCO

Local: Arena Corinthians, em São Paulo (SP)

Data: 17 de novembro de 2018 (Sábado)

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (Fifa-GO) e Bruno Raphael Pires (Fifa-GO)

CORINTHIANS: Cássio, Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Ángelo Araos (Thiaguinho), Jadson, Pedrinho e Clayson (Mateus Vital); Danilo

Técnico: Jair Ventura

VASCO: Fernando Miguel, Raul, Leandro Castán, Ricardo e Henrique; Leandro Desábato, Andrey, Yago Pikachu e Thiago Galhardo; Kelvin e Maxi López (Andrés Rios)

Técnico: Alberto Valentim