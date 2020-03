Cássio analisa possível falha em gol “sem querer” que complicou o Corinthians

O Ituano abriu o placar neste domingo, na Arena, com um gol “sem querer”, como o próprio autor admitiu na saída para o vestiário, durante o intervalo da partida entre Corinthians e Ituano.

“Foi um cruzamento mais rápido, a bola acabou subindo e pegou o Cássio de surpresa”, comentou Breno Lopes à TV Globo.

Pouco depois, o goleiro alvinegro deu sua versão do lance.

“Difícil falar, tem que ver, lógico que sempre tem que tirar a bola ali, não sei se ele foi cruzar ou não, quando encostei na bola, tentei tirar, mas acabei tomando o gol”.

Cássio também precisou se explicar no segundo duelo com o Guaraní-PAR, quando o Corinthians acabou eliminado da Copa Libertadores da América por causa de um gol na Arena que Cássio também tocou na bola, mas com força insuficiente para evitar a festa dos paraguaios depois de uma cobrança de falta.