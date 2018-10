Carlos agrada em estreia com Jair e deve ganhar espaço na equipe

O lateral esquerdo Carlos Augusto é visto como uma das principais revelações da sua geração no Corinthians e está no profissional desde o começo do ano, mas passou por uma experiência inédita no último sábado. Diante do América-MG, o canhoto fez sua estreia sob o comando de Jair Ventura, agradou com no ataque e na defesa durante os 90 minutos e deve ganhar espaço até o final da temporada.

Antes da chance com Jair, Carlos teve um inesperado espaço em meio à turbulenta passagem de Osmar Loss no comando da equipe. Ele jogou como titular contra o Atlético-PR, em Itaquera, e a Chapecoense, na Arena Condá, em duas rodadas seguidas do Campeonato Brasileiro, entrando ainda nos minutos finais da derrota para o Colo-Colo, na partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Desde então, no entanto, o promissor defensor não havia sido aproveitado, principalmente pelo fato de o Alvinegro enfrentar partidas decisivas nos mata-matas e no Brasileiro, já que uma derrota no torneio por pontos corridos poderia trazer de volta um adormecido temor pela aproximação da zona de rebaixamento.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Depois do bom desempenho em Minas, no entanto, Carlos deu mostras de que pode ser uma opção confiável no time mais bem organizado de Jair, principalmente para dar descanso a Danilo Avelar. Acostumado ao ritmo do futebol europeu, o canhoto já disse que sentiu o cansaço na adaptação ao calendário brasileiro e recebe atenção especial para evitar lesões.

Além disso, Avelar tem contrato com o Timão apenas até a metade do ano que vem, emprestado pelo Torino-ITA. Em evolução, Carlos é visto como alternativa para assumir o posto caso mostre um nível de atuação semelhante ao apresentado em Belo Horizonte.

À espera disso, mas atento ao mercado, o clube sonda alguns nomes possíveis para a posição. Moisés, cedido ao Botafogo, e Juninho Capixaba, emprestado ao Grêmio, serão avaliados por Jair para 2019. O mais provável, no entanto, é que uma contratação seja a solução para o setor.