Avelar admite dificuldade com calendário e já supera jogos do 1º semestre

O lateral esquerdo Danilo Avelar tem na condição física talvez seu maior diferencial com relação a outros laterais, já que possui 1.84m e força incomum para alguém que atue na sua posição. Nem mesmo a boa forma, porém, foi o suficiente para evitar que a sequência de jogos a que ele foi imposto desde que chegou a Corinthians o deixasse surpreso.

“Foi um fator bem diferente”, comentou o defensor, em entrevista concedida à Gazeta Esportiva. O atleta relembrou, aliás, que fez em apenas dois meses de Timão, desde a apresentação durante a Copa do Mundo até o último final de semana, mais jogos do que o realizado no primeiro semestre, no futebol francês.

“Na França isso só acontece uma época do ano quando tinha Copa com o Nacional, aí era uma semaninha com três jogos e acabou. Outra daquela só dali dois meses. Então é bem diferente, aqui eu joguei em dois meses praticamente o que eu joguei em um ano na França”, observou Avelar, que participou de 14 jogos pelo clube até o momento, contando amistosos, contra 13 pelo Amiens-FRA.

“São muitos jogos, tem que dar importância em relação ao corpo, alimentação. Mas, com todo o suporte que me deram aqui, consegui me adaptar melhor a esse ritmo de jogos”, comentou o canhoto, poupado em duas oportunidades nesse período, contra o Atlético-PR, na Arena, e a Chapecoense, em Santa Catarina, ambas pelo Campeonato Brasileiro.

Assim como o restante do elenco, Avelar agora volta as suas atenções para a Copa Libertadores da América, motivo para ele ter mais uma das “semaninhas” no Brasil. O rival será o Colo-Colo, pela partida de volta das oitavas de final da competição continental.

Aliviado após a vitória por 1 a 0 sobre o Paraná, no último final de semana, o Alvinegro tem a missão de reverter a derrota sofrida em Santiago, na primeira partida, quando foi superado pelo placar mínimo. Para avançar no tempo normal, precisa abrir uma diferença de no mínimo dois gols. Novo 1 a 0 leva a decisão para os pênaltis, enquanto qualquer outro resultado dá a vaga aos visitantes.