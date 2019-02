Carille volta a dar chance a Vital depois de resposta positiva no Derby

Mateus Vital terá mais uma oportunidade com a camisa do Corinthians na tarde desse domingo, diante do Novorizontino. O jovem meia é a aposta de Fábio Carille para distribuir o jogo corintiano, já que Jadson e Sornoza ganharão um descanso nessa sexta rodada do Campeonato Paulista.

A confiança depositada em Vital se dá principalmente pela partida que o jogador fez no Derby contra o Palmeiras, há uma semana. Dentro do Allianz Parque, mesmo após uma atuação ruim na derrota para o Red Bull, em Itaquera, o ex-vascaíno foi fundamental para o triunfo no clássico, com boa saída de bola e força para ajudar na marcação.

“A preparação está sendo boa, sabemos da dificuldade que vai ser o jogo, da importância também dessa retomada, queremos dar uma arrancada no Paulistão. O Carille sabe fazer isso, trabalhar com todo mundo, para quando a oportunidade aparecer a gente poder fazer o melhor, e eu tenho esse pensamento para que eu faça o melhor nessas oportunidades que eu tenho tido”, comentou.

Até agora, Mateus Vital participou de todas as partidas do Corinthians no Campeonato Paulista: foi titular frente a Ponte Preta, Red Bull e Palmeiras, e entrou no decorrer dos compromissos com São Caetano e Guarani. Além disso, Vital foi acionado no segundo tempo na partida com o Ferroviário, pela Copa do Brasil.

Na busca por um espaço, Mateus Vital terá a companhia de Araos nesse domingo para articular o meio de campo do Corinthians, tão carente de criatividade. Na frente, Vagner Love e Mauro Boselli serão as referências.