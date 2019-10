Carille terá que remontar lado direito da defesa para o clássico contra o Santos

O Corinthians não vence há cinco jogos no Campeonato Brasileiro e terá um grande desafio pela frente na próxima rodada. O Timão enfrentará o Santos, no sábado, às 17h, na Arena. Pressionado por melhores resultados, Fábio Carille terá problemas para montar o lado direito da defesa de sua equipe.

Fagner e Bruno Méndez tomaram o terceiro cartão amarelo contra o Cruzeiro e estão fora do clássico contra o Peixe. Enquanto o primeiro foi advertido por falta dura em Marquinhos Gabriel, o segundo levou cartão após cometer o pênalti que originou o empate da Raposa.

Assim, a tendência é que Carille escale Michel Macedo como substituto de Fagner. O jogador ainda não conseguiu somar boas atuações com a camisa do Timão e é constantemente criticado pela torcida. A última vez que o lateral entrou em campo foi no empate por 2 a 2 com o Ceará.

No lugar de Bruno Méndez, o treinador do Corinthians deve escalar Manoel pelo lado direito. O zagueiro emprestado pelo Cruzeiro perdeu a vaga de titular para o uruguaio após atuações ruins, principalmente no clássico contra o São Paulo. Dessa forma, o defensor deve formar dupla de zaga com Gil, que retorna de suspensão.

Os desfalques preocupam o Corinthians pelo fato do lado esquerdo ofensivo do Santos ser um dos pontos fortes do time. A equipe comandada por Jorge Sampaoli costuma tramar boas jogadas pelo setor, envolvendo o lateral Jorge e o atacante Soteldo.

Com a derrota para o Cruzeiro, o Corinthians estacionou nos 44 pontos, e perdeu posição para o São Paulo, que derrotou o Avaí no domingo. O Timão ainda pode ser ultrapassado pelo Bahia, que enfrentará o Ceará, nesta segunda-feira. Mesmo com a pressão sobre Carille, o diretor de futebol Duílio Monteiro Alves garantiu a permanência do treinador até o final do ano.