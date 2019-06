Carille se surpreende com Bruno Méndez contra “atacante chato”

Bruno Méndez iniciou uma partida pelo Corinthians pela primeira vez. Depois de estrear com a camisa alvinegra na partida diante do Cruzeiro, ao entrar com 22 minutos do segundo tempo, o uruguaio dessa vez ficou em campo do começo ao fim no clássico com o Santos.

Pelo segundo compromisso seguido, o jogador de 19 anos precisou ser improvisado na lateral-direita por causa da falta de opção. Mas, para surpresa até de Fábio Carille, deu conta do recado.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

“O Bruno foi uma grande surpresa, pegou um atacante chato (Soteldo), jogou improvisado, mas foi muito bem”, admitiu o treinador depois da derrota por 1 a 0 na Vila Belmiro.

Zagueiro de origem, a aposta do Corinthians venceu todos os duelos com Soteldo no primeiro tempo e acabou sendo prejudicado na etapa final por causa da falta de ritmo e principalmente por não ter um suporte ideal de Urso e Ramiro no setor em que os santistas marcaram o único gol do clássico.

A técnica para dominar, tocar e tabelar sem medo com seus companheiros, tratando-se um zagueiro, foi o que mais chamou atenção, além da garra e vibração, tão comum entre uruguaios. Tão questionado pela estatura, até agora isso não parece ser problema para Bruno Méndez.