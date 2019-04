Carille admite oscilação, mas diz: “Algo de bom fizemos para ser campeão”

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Com a vitória para cima do São Paulo por 2 a 1 na Arena, o Corinthians se sagrou tricampeão do Campeonato Paulista. Em alguns momentos da competição, no entanto, a equipe alvinegra oscilou, como na derrota para o Santos no segundo jogo da semifinal. Mesmo sem demonstrar a regularidade de anos anteriores, o time de Fábio Carille levantou o caneco.

Após o triunfo para cima do São Paulo, Fábio Carille admitiu a variação de performance ao longo do Estadual, mas aproveitou para dar uma cutucada nos críticos. Esse foi o quarto troféu do treinador pelo Timão. Além dos três estaduais, o comandante foi campeão nacional em 2017.

“Acho que é o trabalho de cada dia. Vou falar mais uma vez, não sei se sou bom técnico, mas sou abençoado. Campeonato difícil, agente jogando muito pouco, em boa parte oscilando bastante, mas alguma coisa a gente deve ter feito de bom para ser campeão”, analisou ao SporTV.

Prestes a começar o Brasileiro, o treinador prevê uma melhora do time. “Com o tempo, a gente vai conseguir melhorar e propor o jogo. O Corinthians tem um grupo muito novo, 23 jogadores trabalhando comigo pela primeira vez. Esse título vai fortalecer e eu espero que daqui para frente a gente consiga jogar mais”, disse.