Cantillo fala sobre provável chegada de Yony e rasga elogios à torcida do Corinthians

Neste domingo, o Corinthians não encontrou dificuldades para vencer o Santos por 2 a 0, na Arena. Um dos principais destaques técnicos do Timão foi Cantillo. O colombiano dominou as ações no meio-campo e ainda participou diretamente do primeiro gol, ao inverter bela bola para Fagner.

Após a partida, Cantillo falou sobre a provável chegada de Yony González ao Corinthians. O atacante deve ser cedido por empréstimo até o final desta temporada pelo Benfica, em negociação conjunta à transferência de Pedrinho ao time português.

Cantillo e Yony foram companheiros de equipe no Júnior Barranquilla, onde se destacaram na campanha do vice-campeonato da Sul-Americana de 2018.

“Yony é um jogador potente, que sabe jogar de nove e de extremo. É um jogador rápido e forte, que pode nos ajudar muito”, analisou Cantillo.

Foi a primeira vez que o camisa 24 atuou na Arena Corinthians. O volante falou sobre a sensação de atuar na casa de seu novo clube.

“É um estádio muito lindo e estava lotado. A torcida apoia durante os 90 minutos e isso é muito importante para a equipe”, finalizou.

Com a vitória, o Corinthians chegou aos sete pontos, alcançando a liderança do grupo D. Na próxima rodada, a equipe terá pela frente a Inter de Limeira, no domingo que vem, às 16h, na Arena. Antes, o Timão viaja ao Paraguai para enfrentar o Guarani, pela Libertadores, na quarta-feira, às 21h30.