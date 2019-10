Boselli culpa esquema de Carille por falta de gols e se cala sobre reserva no Corinthians

Mauro Boselli tem 34 anos, uma história bonita no futebol e uma personalidade forte. O argentino lida bem com as palavras e é sempre muito claro e sincero em suas declarações. E não foi diferente na entrevista coletiva dessa quarta-feira, véspera da partida entre Corinthians e Athlético-PR.

Provável titular no jogo marcado para às 19h15 desta quinta, em Itaquera, o camisa 17 foi desafiado a explicar por que ainda é reserva do Corinthians, e preferiu não dizer o que pensa sobre o assunto, sem esconder o incômodo com a situação.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

“Tenho uma forma de pensar, mas prefiro guardar para mim. Quem pode dar a resposta é o treinador. Mostro desde o primeiro dia que sou uma pessoa que trabalha, treina bem e mostra dentro de campo, e não faço manifestações que possam ser contraproducentes para a equipe”, disse.

“Acho que quando entrei ou comecei do início fiz as coisas bem, e quem decide se vou continuar ou não é o treinador. Quem pode responder é Carille. Tenho uma forma de pensar e prefiro guardar para mim”, reforçou.

Mauro Boselli tem sete gols em 38 atuações com a camisa corintiana. Em 20 oportunidades começou como titular. A média de gols é baixa e o centroavante reconhece, mas, no seu entendimento, isso passa pela maneira da equipe jogar.

“Tem que perguntar ao treinador. Eu vejo, como atacante, que nas outras equipes os atacantes têm três quatro situações de gol por partida, enquanto temos de otimizar (as chances) que temos, porque aqui não tenho essa quantidade de situações. Eu creio que nisso temos de melhorar. E não passa por um nome próprio que vai jogar. Não passa por ser eu, por ser Vagner Love ou se for Gustavo. Passa pelo esquema, pelo funcionamento e pela característica da equipe, que tem de ser mais ofensiva e, quem sabe, poder castigar mais o rival”, avaliou, antes de concordar com a opinião sobre o futebol ruim apresentado pelo Corinthians na temporada.

“Eu creio que com o plantel que temos e pela qualidade dos jogadores que há aqui, podemos jogar muito melhor. Mas temos de melhor muito na criação de jogadas, nas chegadas de gols, que nos falta. E não tanto pelas oportunidades que se perde, porque não me recordo que se perca muitas oportunidades de gol, no máximo algumas situações de jogo”

Durante a intertemporada, depois de uma derrota corintiana para o Botafogo-SP em amistoso disputado em Ribeirão Preto, Boselli chegou a externar irritação com a postura do time em campo e sua declaração gerou grande repercussão.

“Quanto a essa frase que se tornou polêmica, eu não disse com essa intenção. Eu disse que pelo o que podemos, temos que lutar pelo objetivo que tínhamos, os títulos da Sul-Americana e Brasileirão. Na Copa, ficamos fora pelo jogo na Arena. No Equador, com a altitude, não foi fácil. Mas chegamos numa semifinal, algo importante”, explicou.

“Mas Corinthians tem que ser campeão. E Brasileirão se tornou difícil, tem duas ou três equipes que estão acima, que têm proposta ofensiva. Nossa ideia é lutar até o final e chegar nas últimas rodadas ainda com chance de ser campeão”, concluiu.