Avelar fica fora e Corinthians finaliza preparação para primeira final

O Corinthians finalizou na manhã deste sábado a preparação para encarar o São Paulo, no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, no domingo, às 16h (de Brasília), no estádio do Morumbi. A maior novidade ficou pela ausência do lateral esquerdo Danilo Avelar na lista de relacionados, abrindo espaço para o jovem Carlos Augusto entrar na escalação titular.

Avelar já não havia treinado durante a semana primeiro pela necessidade de fazer fortalecimento muscular e se recuperar do desgaste causado pela forte sequência de jogos. Na sexta-feira, ele não apareceu porque foi liberado para acompanhar o enterro do seu avô, em Paranavaí-PR.

O motivo oficial para a sua ausência foi o fato de o canhoto tratar dores no joelho esquerdo. Dessa forma, o Alvinegro deve ir a campo no Morumbi com Cássio; Fagner, Manoel, Henrique e Carlos; Ralf, Júnior Urso e Jadson; Ramiro, Clayson e Gustagol.

Veja os 23 jogadores relacionados para a partida:

Goleiros: Cássio e Walter

Laterais: Carlos Augusto, Fagner e Michel

Zagueiros: Henrique, Manoel, Marllon e Pedro Henrique

Volantes: Junior Urso, Ralf, Ramiro, Richard e Thiaguinho

Meias: Jadson, Mateus Vital, Pedrinho, Régis e Sornoza

Atacantes: Boselli, Clayson, Gustavo e Vagner Love